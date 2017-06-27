«Би-би-си»: в Луганской области попал в плен российский контрактник

22-летний российский контрактник Виктор Агеев 24 июня был взят в плен украинскими военными в Луганской области Украины. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Агеев, как следует из публикации, входил в разведгруппу вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (руководил группой, по утверждению украинских военных, «кадровый русский офицер капитан Александр Щербак»), и был задержан в результате ее столкновения с украинскими военными в районе села Желобок Славяносербского района.

Эту информацию «Би-би-си» подтвердили источники в Минобороны Украины и командовании украинской 93-й отдельной механизированной бригады.

Мать россиянина Светлана Агеева узнала документы своего сына на фотографиях, которые предоставили «Би-би-си» источники. Фотографии паспорта и военного билета Агеева также опубликовали украинские журналисты.

Агеев, как рассказали его бывшие сослуживцы, в 2015–2016 годы проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи. После увольнения, по словам одного из них, он «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам Светланы Агеевой, он подписал контракт 18 марта 2017 года; новым местом службы стал Батайск Ростовской области. Там, как пишет «Би-би-си», расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Как выяснили журналисты, в личной переписке с одним из бывших сослуживцев Агеев прямо сказал, что находится на Украине, подтвердив, что он «контрактник» и ему «платят достаточно». Светлана Агеева рассказала, что ее сын о возможном выполнении боевых задач на территории Украины говорил «завуалированно».