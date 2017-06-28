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Минобороны РФ: сообщения о попавшем в плен в Луганской области контрактнике — «вымысел украинских пропагандистов»

Интерфакс
10:01, 28 июня 2017
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Минобороны РФ опровергло сообщения «Би-би-си» о том, что украинские военные взяли в плен в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева.

«Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Информация о поступлении Агеева после срочной службы на военную службу по контракту, заявили в Минобороны, «является вымыслом украинских пропагандистов».

В частности, указывается в сообщении российского оборонного ведомства, на снимках военного билета Агеева, опубликованных СМИ, есть лишь запись об увольнении в запас со срочной службы. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — подчеркнули в Минобороны.

«Украинские пропагандисты», говорится в сообщении, «в очередной раз использовали дилетантов из „Би-би-си“ для распространения фейковых „разоблачений“».

22-летний Виктор Агеев, по данным «Русской службы Би-би-си», был взят в плен во время столкновения группы сепаратистов, в состав которой он входил, с украинскими военными в районе села Желобок Славяносербского района.
Мать Агеева, сообщало «Би-би-си», узнала документы своего сына на фотографиях, распространенных украинскими журналистами.
Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях участвуют российские военные. Власти РФ, в свою очередь, настаивают на том, что на востоке Украины воюют лишь добровольцы из России, не состоящие на военной службе.
И российские, и иностранные СМИ, в свою очередь, неоднократно рассказывали о действующих российских военных, участвующих в боях на востоке Украины.
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