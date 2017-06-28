Минобороны РФ опровергло сообщения «Би-би-си» о том, что украинские военные взяли в плен в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева.

«Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Информация о поступлении Агеева после срочной службы на военную службу по контракту, заявили в Минобороны, «является вымыслом украинских пропагандистов».

В частности, указывается в сообщении российского оборонного ведомства, на снимках военного билета Агеева, опубликованных СМИ, есть лишь запись об увольнении в запас со срочной службы. «Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — подчеркнули в Минобороны.

«Украинские пропагандисты», говорится в сообщении, «в очередной раз использовали дилетантов из „Би-би-си“ для распространения фейковых „разоблачений“».