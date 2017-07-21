Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер уволился

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, пишет газета. Трамп попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, назвав назначение Скарамуччи большой ошибкой.

Об отставке Спайсера сообщают и другие издания, в том числе агентство Associated Press.

У Энтони Скарамуччи сложные отношения как со Спайсером, так и с главой администрации Трампа Райнсом Прибусом, сообщает The Washington Post.

Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.