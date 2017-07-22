Заместитель Шона Спайсера стала новым пресс-секретарем Белого дома
Новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа стала Сара Хакаби Сандерс, заместитель уволившегося Шона Спайсера. Об этом объявил новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
Сандерс неоднократно проводила брифинги журналистами в Белом доме вместо Спайсера.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уволился 21 июля. По данным СМИ, поводом для этого стало назначение директором Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
После увольнения Спайсер заявил, что «ни о чем не жалеет» и благодарен президенту за «невероятную честь» работать в Белом доме. Трамп назвал Спайсера «прекрасным человеком», которому пришлось вытерпеть «колоссальные издевательства» со стороны «фейковых СМИ».