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Заместитель Шона Спайсера стала новым пресс-секретарем Белого дома

The Hill
06:41, 22 июля 2017
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Новым пресс-секретарем президента США Дональда Трампа стала Сара Хакаби Сандерс, заместитель уволившегося Шона Спайсера. Об этом объявил новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Сандерс неоднократно проводила брифинги журналистами в Белом доме вместо Спайсера.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уволился 21 июля. По данным СМИ, поводом для этого стало назначение директором Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.
После увольнения Спайсер заявил, что «ни о чем не жалеет» и благодарен президенту за «невероятную честь» работать в Белом доме. Трамп назвал Спайсера «прекрасным человеком», которому пришлось вытерпеть «колоссальные издевательства» со стороны «фейковых СМИ».

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