Пресс-секретарь Дональда Трампа: У нас нет намерения лгать журналистам

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что у Белого дома нет намерения лгать журналистам. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста, «намерен ли он всегда говорить правду с этой трибуны». После первого брифинга журналисты уличили Спайсера в предоставлении прессе недостоверных фактов.

Спайсер заявил, что верит в необходимость властей «быть честными с американским народом» и признал, что Белый дом может иногда сообщать журналистам неверную информацию — в частности, из-за стремления как можно скорее предоставить гражданам актуальные сведения.

«Но в наши намерения не входит лгать вам», — заявил пресс-секретарь.

Спайсер отметил, что иногда и СМИ допускают ошибки, и им приходится давать опровержения после публикации.

«Это же не значит, что вы хотели обмануть читателей, не правда ли? Я думаю, у нас должны быть одинаковые возможности», — сказал он.