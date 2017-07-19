Законопроект о модерации соцсетей заново внесут в Госдуму

Законопроект о модерации соцсетей, подготовленный депутатами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских, будет заново внесен в Госдуму в новой редакции. Эту информацию «Медузе» подтвердил Боярский.

«Мы учли замечания, которые нам поступили, мы будем перевносить проект. Это не отзыв, другая процедура, техническая. <…> Просто текст чуть-чуть поменяем», — сказал он.

Он пояснил, что изменения внесут перед первым чтением, «дабы не подвешивать [законопроект] ко второму чтению».

По словам главы комитета по информационной политике Леонида Левина, это было решено сделать из-за того, что законопроект «во многом является калькой с немецкого закона». Инициатива будет перевнесена в «более подходящем для российского правового поля виде».

«Копирование положений зарубежного законодательства вряд ли может быть эффективно в рамках российской правовой системы», — сказал Левин.

Ранее об отзыве законопроекта и его внесении в новой редакции сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в Госдуме. По информации газеты, это решение связано с отрицательным отзывом на документ государственно-правового управления президента, а также замечаниями правового управления Госдумы и комитета по информационной политике.

Законопроект предлагается рассмотреть в первом чтении 20 июля, следует из карточки на сайте Госдумы. О намерении принять законопроект в первом чтении до конца текущей сессии Госдумы (то есть до 21 июля) говорил председатель палаты Вячеслав Володин.