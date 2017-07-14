Володин: законопроект об обязательной модерации соцсетей могут принять в первом чтении за неделю

Законопроект о российских филиалах соцсетей и мессенджеров, а также обязательной модерации сообщений в них могут принять в первом чтении до конца весенней сессии, которая завершится 21 июля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, до 18 июля уже может быть получено заключение от правительства и Кремля. С чем связана такая скорость рассмотрения законопроекта, который внесен только 12 июля, Володин не объяснил.