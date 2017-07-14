Володин: законопроект об обязательной модерации соцсетей могут принять в первом чтении за неделю
Законопроект о российских филиалах соцсетей и мессенджеров, а также обязательной модерации сообщений в них могут принять в первом чтении до конца весенней сессии, которая завершится 21 июля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, до 18 июля уже может быть получено заключение от правительства и Кремля. С чем связана такая скорость рассмотрения законопроекта, который внесен только 12 июля, Володин не объяснил.
Единоросы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект, который обязывает соцсети и мессенджеры с аудиторией более 2 миллионов человек открыть представительства в России.
Помимо этого соцсети и мессенджеры должны будут в течение суток по жалобам пользователей удалять противозаконную, «недостоверную» и «порочащую» информацию. Боярский в беседе с «Медузой» заявил, что закон не задумывался против мессенджеров, поэтому их могут исключить из текста в ходе обсуждения.
Предложенный единоросами документ практически дословно повторяет закон, принятый немецким парламентом в июне 2017 года. Инициативу немецких властей уже назвали репрессивной.