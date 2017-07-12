Германия приняла один из самых репрессивных законов против интернета. Конечно, Россия собирается принять точно такой же!

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект , обязывающий соцсети удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. В случае, если соцсети не справятся с этой задачей, им грозит большой штраф. По всей видимости, документ имеет неплохие шансы стать законом — во всяком случае, уже известно, что предложение нескольких депутатов поддерживает вся фракция единоросов. Как выяснилось, законопроект до мельчайших деталей напоминает документ, принятый немецким Бундестагом в конце июня 2017 года — и раскритикованный за нарушение свободы слова. «Медуза» рассказывает о немецком документе — и пытается понять, как вышло, что парламент одной из самых развитых стран Европы принимает репрессивные законы против интернета.

Низкий уровень дискуссии

Депутаты Госдумы, предлагающие ввести ответственность соцсетей за человеконенавистнические комментарии, открыто ссылаются на «последовательный» опыт Германии — и российский законопроект до мельчайших деталей похож на документ, принятый в ФРГ летом 2017 года. Правда, в пояснительной записке к документу депутаты не упоминают, что в Германии этот закон еще не начал действовать, а значит, оценить успешность его применения пока нельзя.

В немецком законопроекте говорится, что он должен решить проблему низкой культуры дискуссий в соцсетях. «Споры в сети очень часто агрессивны, оскорбительны и нередко наполнены ненавистью. <…> Каждый может быть оскорблен за его мнение, цвет кожи или происхождение, религию, пол или сексуальность», — говорится в документе.

Авторы закона предложили обязать соцсети создать для пользователей удобный способ сообщать о комментариях, постах, изображениях и видеозаписях, нарушающих законы (при этом пожаловаться на пост или комментарий в любой соцсети можно, разумеется, и сейчас). Помимо оскорблений, угроз и клеветы в документе идет речь об ответственности за пропаганду антиконституционных организаций (такими являются, среди прочих, нацистские партии и леворадикальная террористическая «Фракция красной армии»), использование их символики (например, свастики), оскорбление государства и его символов. В этот список также попало подстрекательство к преступлениям и одобрение незаконных действий, а также богохульство (всего в документе перечислены больше 20 статей немецкого уголовного кодекса).

Соцсети должны изучить жалобу и заблокировать доступ к такому контенту (или удалить его) в течение суток, если нарушение очевидно, или в течение недели — если речь идет о спорных случаях. Соцсети обязаны хранить удаленные записи, чтобы впоследствии их могли использовать в качестве доказательств; кроме того, на технологические компании возложена ответственность каждые полгода отчитываться о количестве поступивших жалоб и о принятых мерах. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы — до пяти миллионов евро для физических лиц и до 50 миллионов евро для юридических лиц.

В документе дано размытое определение понятию «социальная сеть»: к ним предлагается отнести интернет-сервисы, пользовательская база которых насчитывает больше двух миллионов пользователей (за исключением сайтов СМИ). Таким образом, под определение попадают не только очевидные Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, но еще и мессенджеры (WhatsApp, Skype), а также сервисы для хранения документов (например, Dropbox).

Немецкие законодатели признают, что соцсети и сами в последнее время борются с оскорбительными комментариями. Вместе с тем, они подчеркивают, что рассчитывать на саморегуляцию соцсетей неправильно. О том, что соцсети не справляются с проблемой самостоятельно, по мнению немецких депутатов, свидетельствует исследование проекта Jugendschutz.net, опубликованное в январе—феврале 2017 года. В нем говорилось, что YouTube удаляет противоправный контент, на который поступили жалобы, в 90% случаев, Facebook — в 39%, а Twitter — всего лишь в 1% случаев.

Все ради свободы слова

Инициатор ужесточения закона против соцсетей — министр юстиции Германии Хайко Маас, причем изначально предполагалось удалять не только оскорбительные комментарии, но еще и фейковые новости. В финальном варианте законопроекта упоминания об ответственности за распространение ложных сообщений нет, хотя термин «fake news» остался в сопроводительных документах.

Выступая перед депутатами Бундестага, Маас заявил, что пора положить конец ситуации, при которой интернет никак не регулируется. «Речь идет о принципиальном решении, подходящем для цифрового века. Мы должны принести, наконец, право и закон в сеть, чтобы интернет больше не был пространством, свободным от закона», — сказал он.

Маас пообещал положить конец «праву сильного» в интернете с помощью этого закона и подчеркнул, что не считает свою инициативу запретительной. «Свобода самовыражения заканчивается там, где начинается уголовное право. И поэтому соблюдение права и закона является не наступлением на свободу самовыражения, а ее гарантией», — сказал Маас.

Несмотря на заверения Мааса, многие восприняли законопроект как угрозу свободе слова в интернете. «Репортеры без границ» назвали инициативу «постыдной»; специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кайе сказал, что в предложении много неопределенностей. Авторитетная швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung еще в апреле публиковала колонку журналиста Эрика Гуйера с заголовком «Германия — республика цензуры». Колумнист NZZ объяснял предложение Мааса «травмой национал-социализма»: инициативы, подобные этой, появляются из-за неадекватного страха лишиться демократии, полагает он.

Критики отмечают слишком широкое определение «социальных сетей» и обширный список всего, что должно быть запрещено в интернете. «Почему нужно удалять оскорбления национального гимна, но нет упоминаний об ответственности за оскорбление канцлера?» — рассуждает профессор Берлинской школы экономики и права Нико Гертинг (оскорбление канцлера — отдельная статья уголовного кодекса Германии, но она не вошла в перечень законов, за нарушение которых нужно удалять контент). Оппоненты также указывают, что инициатива депутатов по сути делегирует анонимным модераторам соцсетей функции суда — причем выяснять, кто прав, а кто виноват, соцсети должны под угрозой многомиллионных штрафов, что вряд ли будет способствовать правосудию.

Германия известна одними из самых жестких законов против пропаганды ненависти и оскорблений. Уголовный кодекс страны предусматривает ответственность за клевету, богохульство, отрицание Холокоста, пропаганду антиконституционных организаций, оскорбление представителей иностранных государств и несколько других преступлений, связанных со злоупотреблением свободой слова. Почти все эти статьи попали в законопроект о регулировании соцсетей — как и обещал министр юстиции Хайко Маас, в немецкий интернет «пришел закон».

Мы сравнили немецкий и российский законы о модерации соцсетей. И вот что получилось

Кого считают соцсетью?

🇩🇪 Любые интернет-сервисы, если у них более двух миллионов пользователей в Германии (за исключением сайтов СМИ). Теоретически соцсетью можно считать некоторые мессенджеры и сервисы для хранения данных вроде Dropbox.

🇷🇺 Любые соцсети из реестра «организаторов распространения информации», если у них более двух миллионов пользователей в России. Теоретически соцсетью можно считать и некоторые мессенджеры.

Что они должны делать?

🇩🇪 Придумать удобную форму для приема жалоб. В течение суток удалять противоправный контент или ограничивать к нему доступ. Хранить удаленные посты и комментарии в течение двух с половиной месяцев. Раз в шесть месяцев публиковать отчет о таких обращениях.

🇷🇺 Зарегистрироваться на территории России. Придумать удобную форму для приема жалоб. В течение суток удалять противоправный контент или ограничивать к нему доступ. Хранить удаленные посты и комментарии в течение трех месяцев. Раз в три месяца публиковать отчет о таких обращениях.

Что считается противоправным контентом?

🇩🇪 В документе перечислены больше 20 статей уголовного кодекса Германии. Это, в том числе, оскорбления, угрозы, клевета, пропаганда антиконституционных организаций, использование их символики (например, свастики), оскорбление государства и его символов, подстрекательство к преступлениям и одобрение незаконных действий.

🇷🇺 Любая информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Любая информация, явно направленная на пропаганду войны, на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. Любая недостоверная информация или порочащая честь другого человека.

Какие штрафы?

🇩🇪 Для физических лиц — до пяти миллионов евро. Для компаний — до 50 миллионов евро.

🇷🇺 Для физических лиц — от трех до пяти миллионов рублей. Для компаний — от 30 миллионов до 50 миллионов рублей.