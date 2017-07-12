Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?
1
Что случилось?
В Госдуму внесли законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам. Владельцы соцсетей обязаны будут удалять «противоправный контент» в течение суток. Иначе им грозят огромные штрафы.
2
О каких именно соцсетях и мессенджерах идет речь?
Это не очень понятно. Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский, сказал «Медузе», что законодатели вводят новые правила именно для социальных сетей. Однако законопроект определяет понятие «социальная сеть» таким образом, что, по сути, соцсетью можно назвать любой сервис для обмена сообщениями, у которого в России больше двух миллионов зарегистрированных пользователей. Так что соцсетями будут считать и некоторые мессенджеры. При этом, судя по документу, норма коснется только тех сервисов, которые занесены в реестр организаторов распространения информации. В этом реестре нет, например, Facebook и WhatsApp, но есть «ВКонтакте» и (с недавних пор) Telegram. Означает ли это, что Facebook и другие соцсети и мессенджеры, которые еще не внесены в реестр, просто освободят от выполнения закона — неизвестно.
3
И как их собираются контролировать?
Во-первых, все соцсети, подходящие под определение, должны будут открыть в России свое представительство. Во-вторых, им придется создать специальную форму, чтобы пользователи могли направить жалобу на «противоправную информацию».
4
И что это за информация?
Тут стоит процитировать законопроект. Речь идет об информации, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».
5
А за какую информацию в России предусмотрена ответственность?
В законодательстве упомянуто очень много видов информации, за распространение которой грозит ответственность. Это целый блок «экстремистских статей», по которым в России часто сажают за посты и комментарии в интернете; публичное оправдание терроризма, призывы к сепаратизму, клевета, пропаганда наркотиков, публикация информации о способах самоубийства и многое другое. Кроме того, запрещено распространение информации, которая, по мнению властей, может навредить детям. Например, в сентябре 2015 года заблокировали пять сообществ «ВКонтакте» за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
6
А кто будет решать, что информация — противоправная?
Вот это самое интересное. Судя по законопроекту, это предстоит решать самим пользователям. То есть если кому-то вдруг покажется, что в каком-то посте кто-то написал неправду или чьи-то комментарии способны «возбудить вражду», он может отправить запрос в социальную сеть и потребовать удалить этот контент. И соцсеть обязана сделать это в течение суток.
7
Но ведь соцсети и так принимают жалобы пользователей и удаляют посты, зачем закон?
Да, во всех крупных соцсетях есть команды, которые следят за жалобами пользователей, удаляют агрессивные посты, блокируют нарушителей. Но теперь государство хочет контролировать этот процесс и ввести собственные критерии запрещенного контента.
8
А как администрация соцсети за сутки сможет понять, прав пользователь или нет?
Об этом в законопроекте не говорится ни слова. Зато там прописаны дополнительные обязательства для администрации соцсетей. Они не только должны удалить или ограничить доступ к информации, на которую жалуется пользователь, но и удалить все копии, хранить данные в течение трех месяцев и раз в три месяца составлять и публиковать отчет о рассмотрении жалоб.
9
Но ведь есть Роскомнадзор. Зачем перекладывать его функции на пользователей?
Авторы законопроекта считают, что такая система позволит не множить контролирующие органы и избежать блокировок. В пояснительной записке они ссылаются на опыт Германии.
10
А что в Германии?
В Германии 30 июня 2017 года действительно приняли похожий закон. Соцсети (в определении тоже говорится про два миллиона пользователей) обязали создать удобную форму для жалоб пользователей и в течение суток удалять посты и комментарии, которые нарушают закон или возбуждают ненависть (hate-speech). В неочевидных случаях компании могут взять на рассмотрение до семи дней. За нарушения для компаний предусмотрены миллионные штрафы. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кайе и «Репортеры без границ» раскритиковали эту норму. По их мнению, такой закон нарушает свободу слова.
11
И какие штрафы в России грозят за нарушение?
Для граждан (очевидно, речь идет о владельцах компаний и индивидуальных предпринимателях) — от трех до пяти миллионов рублей. А для самих компаний — от 30 до 50 миллионов.
12
Законопроект примут?
Весьма вероятно, что примут. Законопроект внесли депутаты «Единой России». Депутат Андрей Исаев отметил, что идею поддерживает вся фракция — то есть речь не идет об инициативе отдельных законодателей.