Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?

1 . Что случилось?

2 . О каких именно соцсетях и мессенджерах идет речь?

3 . И как их собираются контролировать?

4 . И что это за информация?

5 . А за какую информацию в России предусмотрена ответственность?

6 . А кто будет решать, что информация — противоправная?

7 . Но ведь соцсети и так принимают жалобы пользователей и удаляют посты, зачем закон?

8 . А как администрация соцсети за сутки сможет понять, прав пользователь или нет?

9 . Но ведь есть Роскомнадзор. Зачем перекладывать его функции на пользователей?

10 . А что в Германии?

11 . И какие штрафы в России грозят за нарушение?