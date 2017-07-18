Правительство нашло недостатки в законопроекте о модерации соцсетей. Но все равно одобрило его

Российское правительство поддержало концепцию законопроекта о модерации постов в социальных сетях и мессенджерах, который внесли в Госдуму 12 июля. Об этом со ссылкой на проект отзыва правительства пишут «Ведомости» и «Московский комсомолец».

При этом в отзыве правительства перечислены сразу несколько серьезных недостатков предложенной версии законопроекта. В частности, соцсети и мессенджеры хотят обязать удалять «недостоверную информацию» по заявлению пользователя. Но определения «недостоверной информации» в законах нет.

В документе также не прописана методика подсчета пользователей социальной сети, которая нужна, чтобы решить, какие соцсети и мессенджеры должны исполнять закон. Согласно тексту законопроекта, он распространяется только на ресурсы с числом пользователей более 2 миллионов.

Срок в один день для удаления информации в правительстве посчитали слишком коротким, а саму процедуру удаления — «необоснованной». В документе не прописана возможность оспорить решение об удалении, заметили в правительстве. По мнению чиновников, окончательное решение должен принимать суд.

Помимо этого в законопроекте содержится норма о создании филиалов зарубежных соцсетей и мессенджеров в России, но статус таких представительств непонятен.