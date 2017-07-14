Штаб Навального в Хабаровске залили краской
На штаб Алексея Навального в Хабаровске в ночь на 14 июля было совершено нападение.
«Я пришел открывать штаб, а окна и двери замазаны краской. В замочную скважину залили суперклей», — сообщил «Хабаров.Today» координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, добавив, что обратился в полицию в связи с произошедшим.
На штаб Навального в Хабаровске напали вандалыhttps://t.co/crU4qCBFKv pic.twitter.com/tEIQEZG8WK— LudiDV (@DVLudi) July 14, 2017
Фотографии штаба с нанесенными на окна надписями опубликованы в паблике «Команда Навального — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Навальный открывает штабы в разных городах России в рамках подготовки к президентским выборам.
Штабы сталкиваются с многочисленными проблемами при открытии, в частности, с арендой помещений. Кроме того, из разных регионов поступали сообщения об угрозах в адрес координаторов штабов и активистов. Штабы в разных городах также неоднократно подвергались нападениям. В частности, 4 июля напали на штаб Навального в Краснодаре.
В начале июля в нескольких городах в штабах Навального под разными предлогами сотрудники правоохранительных органов изъяли агитационные материалы.