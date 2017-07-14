Штаб Навального в Хабаровске залили краской

На штаб Алексея Навального в Хабаровске в ночь на 14 июля было совершено нападение.

«Я пришел открывать штаб, а окна и двери замазаны краской. В замочную скважину залили суперклей», — сообщил «Хабаров.Today» координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, добавив, что обратился в полицию в связи с произошедшим.

На штаб Навального в Хабаровске напали вандалыhttps://t.co/crU4qCBFKv pic.twitter.com/tEIQEZG8WK — LudiDV (@DVLudi) July 14, 2017

Фотографии штаба с нанесенными на окна надписями опубликованы в паблике «Команда Навального — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».