Кадыров назвал странным приговор убийцам Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор убийцам политика Бориса Немцова. Об этом, как сообщается на сайте чеченского правительства, Кадыров заявил на совещании с руководством подразделений МВД. Прямая речь Кадырова по поводу приговора в сообщении не приводится.

В сообщении говорится, что странным Кадырову показался приговор бывшему бойцу чеченского батальона Внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства. По мнению Кадырова, Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима «при сомнительных доказательствах вины», говорится на сайте правительства Чечни.

Отмечается, что просьба стороны обвинения назначить Дадаеву пожизненный срок, вызвала у Кадырова «недоумение». Он подчеркнул, что ему не известны случаи, когда по подобным делам давали пожизненные сроки.

Помимо этого Кадыров обвинил отдельных представителей дагестанских властей в разжигании конфронтации из-за конфликта 7 июля.