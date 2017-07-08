В Дагестане заблокировали колонну машин из Чечни, ехавших в местное село из-за конфликта чеченцев и аварцев. На место приехал Лорд

В Дагестане 7 июля была заблокирована колонна автомобилей из Чечни, направлявшаяся на «народный сход» в село Ленинаул, где в конце июня произошел конфликт между чеченцами и аварцами.

Как пишут сайты «Кавказ.Реалии» и «Кавполит», в районе Ленинаула собрались около 500 машин; «Кавказский узел» сообщает, что на место приехали машины как из Чечни, так из дагестанского Хасавюрта; к месту были стянуты силы ОМОН и СОБР (из какой республики, неясно). «Кавказ.Реалии» упоминает о приехавшей из Чечни спецтехнике, в том числе двух БТР.

На место приехали представители руководства обеих республик, в том числе спикер парламента Чечни Магомед Даудов и министр энергетики Дагестана Сайгитпаша Умаханов. По данным «Кавказского узла», в кортеж Даудова начали кидать камни (кто именно — не уточняется), после чего со стороны кортежа прозвучали выстрелы в воздух.

Как сообщил «Кавказскому узлу» житель Ленинаула, представители руководства республик урегулировали конфликт. «Нас призвали сохранять добрососедские отношения и проявлять уважение к друг другу», — рассказал он.

Ленинаул. "Лорд" приехал успокоить чеченцев в Дагестане pic.twitter.com/jhelWijT9a — Кавказ.Реалии (@kavkaz_realii) July 7, 2017

Чеченская спецтехника стянута в Казбековский район Дагестана после информации о готовящемся сходе#Дагестан #Чечняhttps://t.co/P4ZypIDO7I — Кавказ.Реалии (@kavkaz_realii) July 7, 2017

Поводом конфликта стала бытовая ссора между чеченским и аварским подростком 25 июня, которая вылилась в массовую драку, в результате которой пострадали 12 человек, в том числе трое полицейских, а несколько человек были арестованы. После этого в соцсетях стали распространяться призывы к жителям Чечни приехать в село и поддержать местных чеченцев.

Как пишет «Кавказский узел», в селе нередко происходят конфликты между чеченцами и аварцами на почве спора о земле — в селе исторически жили чеченцы, после депортации 1944 года там поселили аварцев; с конца 1950-х чеченцы стали возвращаться в село.

Обновление. В МВД по Дагестану заявили «Интерфаксу», что 7 июля полицейские остановили на посту участников конфликта 25 июня, которые решили встретиться во второй раз. «На посту их остановили, определили цель поездки, провели беседу и приняли решение развернуть около 50 автомобилей. Дополнительные силы не привлекались, меры безопасности не усиливались», — заявили в МВД.