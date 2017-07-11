Штаб Навального во Владивостоке открылся после «десятка отказов арендодателей»
Во Владивостоке открылся штаб Навального. Об этом объявил в твитере руководитель предвыборной кампании политика Леонид Волков.
Это было делом принципа: после почти сорванного открытия, десятка отказов арендодателей и переездов, штаб во Владивостоке открыл двери!— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 10, 2017
Штаб расположен по адресу: улица Пограничная, 12а
Алексей Навальный открывает штабы в разных городах России в рамках подготовки к президентским выборам. ЦИК РФ считает, что у Навального нет права баллотироваться из-за судимости по тяжкой статье.
Штабы сталкиваются с многочисленными проблемами при открытии, в частности, с арендой помещений. Кроме того, из разных регионов поступали сообщения об угрозах в адрес координаторов штабов и активистов, а также о повышенном внимании к ним сотрудников правоохранительных органов. Так, во Владивостоке штаб первоначально планировали открыть еще в середине мая.
В начале июля в штабах Навального в разных городах России сотрудники правоохранительных органов под разными предлогами изъяли агитационные материалы, которые планировалось раздавать 8–9 июля.