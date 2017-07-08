В городах России прошел «большой субботник» агитаторов за Алексея Навального. Задержаны больше 80 человек

8 июля во многих городах России прошел «большой субботник» — акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, в ходе ее проведения они раздавали агитационные материалы. На акциях задержаны как минимум 82 человек, больше всего — 51 человек — в Москве. Многих доставили в полицию просто за то, что они прогуливались или стояли с воздушными шарами с надписью «Навальный 2018».

«Большой субботник» проходил по всей России. Больше всего людей — порядка 1 тысячи волонтеров — приняли участие в акции в Москве, рассказал «Медузе» глава московского штаба Навального Николай Ляскин. Большинство волонтеров пытались раздавать листовки и агитировать прохожих у станций метро. «Всего у нас по городу было около 200 точек, которые открылись и хоть сколько-то проработали. Кто-то три минуты, а кто-то полчаса», — добавил он. Также агитация проходила в Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах России.

На акциях задержаны десятки людей. В Москве, по данным на 18.00 8 июля, был задержан 51 волонтер, рассказал Ляскин. Активнее и быстрее всего задерживали активистов в центре города — около станций дежурили автозаки и машины полиции, а сами сотрудники были в бронежилетах. Корреспондент «Медузы» во время акции, которая проходила с 14 до 17 часов, обошел десять станций метро в центре и видел задержания сразу трех волонтеров. Все они были с большими воздушными шарами с надписью «Навальный 2018» — полицейские отвели их в автозак сразу же после начала агитации («Медуза» рассказывала, почему обвинения в незаконной агитации противоречат закону).

Волонтер, раздававший листовки о Навальном неподалеку от станции «Охотный ряд», рассказал «Медузе», что к нему полицейские даже не подходили. «Мимо меня проезжала полицейская машина, они посмотрели и поехали дальше. Думаю, это потому что у меня не было шарика. С шариком сразу задерживают», — пояснил он. «С шариком — это попадание 100 из 100. Их сразу хватали», — подтвердил Ляскин. У некоторых станциях метро волонтеры без шаров успевали раздать все листовки и так и не привлечь внимания полиции.

Максим Змеев / AFP / Scanpix / LETA

Части задержанных в Москве вменяют нарушение нарушении порядка проведения публичного мероприятия по статье 20.2 КоАП. Но на большинство доставленных в полицию протоколы пока не составлены. Иногда волонтеров задерживали и отпускали без объяснения причин. Например, активиста у метро «Зябликово» задержали «для беседы». Активист по имени Макар Лукьянцев сообщил, что полицейские в ОВД Фили составляли протоколы изъятия воздушных шаров.

В других городах сторонников Алексея Навального задерживали по разным поводам. Например, в Екатеринбурге активистов задержали «для дачи объяснений», а в Уфе полиция остановила агитационный велопробег сторонников Навального и начала проверку их велосипедов на угон. Активиста в Новороссийске обвинили в мелком хулиганстве и оставили в полиции до понедельника. Всего известно о задержаниях в 12 городах, там, по данным «ОВД-инфо», в полицию попали как минимум 31 человек.

Издание Life рассказало, что за Навального в Москве агитировали бездомные и пьяные. В московском штабе Навального считают, что это спланированная провокация. «Власти пустили в ход черный пиар: на улицах столицы появились бомжи и хамоватые гопники в наших футболках и с нашими шарами», — говорится в сообщении группы сторонников Навального «ВКонтакте». Авторы поста напоминают: накануне акции полиция провела обыск на складе московского штаба политика и изъяла футболки и агитационные материалы. В штабе считают, что именно так агитационные материалы попали к «псевдоволонтерам».

Акция продолжится 9 июля. «Большой субботник» изначально планировался, как двухдневная акция. Уже после массовых задержаний в московском штабе Навального «Медузе» Николай Ляскин подтвердил, что 9 июля акция продолжится. «Правда, пока непонятно, в каком формате. Как минимум, шаров у нас уже стало гораздо меньше», — говорит он. Сам Алексей Навальный в «субботнике» участия не принимал. Он заявил, что подобные действия полиции в отношении его сторонников только привлекают новых волонтеров.

В пресс-службе столичной полиции заявили «Интерфаксу», что за «совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий», задержано «порядка семидесяти человек».