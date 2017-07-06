Со склада штаба Навального в Москве забрали более 200 тысяч листовок и газет
Сотрудники Следственного комитета России забрали со склада в Москве, где хранились материалы к предвыборной кампании Алексея Навального, 205 тысяч листовок и газет. Об этом сообщил в своем фейсбуке руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков.
Также изъяты браслеты, значки, шары и другая сувенирная продукция с логотипом «Навальный 20!8», добавил он. «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно,» — написал Волков.
«Слов нет от злости, если честно; у нас каждая копейка на счету, а то, что у нас украли — это сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании», — добавил он.
5 июля агитационные материалы были изъяты из штабов Навального в Новосибирске и Орле, 6 июля — из штаба в Вологде.
Также 6 июля волонтеры не смогли попасть в здание штаба Навального на Садовнической набережной в Москве, замки на двери оказались спилены, а вход блокировала полиция.
Представители полиции объявили, что в штабе проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела о самоуправстве, возбужденного после жалоб на нарушение условий аренды.
Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках подготовки к президентским выборам. Представители ЦИК России при этом заявили, что у него нет права баллотироваться в президенты из-за судимости по тяжкой статье.