Со склада штаба Навального в Москве забрали более 200 тысяч листовок и газет

Сотрудники Следственного комитета России забрали со склада в Москве, где хранились материалы к предвыборной кампании Алексея Навального, 205 тысяч листовок и газет. Об этом сообщил в своем фейсбуке руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков.

Также изъяты браслеты, значки, шары и другая сувенирная продукция с логотипом «Навальный 20!8», добавил он. «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно,» — написал Волков.

«Слов нет от злости, если честно; у нас каждая копейка на счету, а то, что у нас украли — это сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании», — добавил он.