В Москве задержаны 48 волонтеров штаба Навального
Полицейские задержали 48 волонтеров штаба политика Алексея Навального, которые раздавали в Москве листовки в рамках агитационного Большого субботника. Об этом «Росбалту» рассказал координатор московского штаба Николай Ляскин. При этом «Дождю» Ляскин затем рассказал о 38 задержанных.
По информации «ОВД-Инфо», на активистов составляют протоколы по статье КоАП о нарушении порядка проведения митингов. При этом как минимум в одном случае полиция начала оформлять протокол по статье о незаконной агитации («Медуза» объясняла, почему эта статья сейчас неприменима).
В ОВД Замоскворечье с задержанного волонтёра принудительно сняли майку с надписью #Навальный2018— Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 9, 2017
Страх перерос в паранойю. Садисты.
Мax rt pic.twitter.com/efXqt0wqKa
На Красной площади провели агитацию. pic.twitter.com/ycymHljWyX— Николай Ляскин (@nlyaskin) July 9, 2017
Агитсубботник закончился. Более 300 агитточек в Москве за выходные. Спасибо всем кто участвовал, вы лучшие! pic.twitter.com/CiPLjiuLFD— Николай Ляскин (@nlyaskin) July 9, 2017
«ОВД-Инфо» также сообщало о задержании активиста в Тюмени, его отпустили без составления протокола, но забрали листовки.