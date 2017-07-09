В Москве задержаны 48 волонтеров штаба Навального

Полицейские задержали 48 волонтеров штаба политика Алексея Навального, которые раздавали в Москве листовки в рамках агитационного Большого субботника. Об этом «Росбалту» рассказал координатор московского штаба Николай Ляскин. При этом «Дождю» Ляскин затем рассказал о 38 задержанных.

По информации «ОВД-Инфо», на активистов составляют протоколы по статье КоАП о нарушении порядка проведения митингов. При этом как минимум в одном случае полиция начала оформлять протокол по статье о незаконной агитации («Медуза» объясняла, почему эта статья сейчас неприменима).

В ОВД Замоскворечье с задержанного волонтёра принудительно сняли майку с надписью #Навальный2018

Страх перерос в паранойю. Садисты.

Мax rt pic.twitter.com/efXqt0wqKa — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 9, 2017

На Красной площади провели агитацию. pic.twitter.com/ycymHljWyX — Николай Ляскин (@nlyaskin) July 9, 2017

Агитсубботник закончился. Более 300 агитточек в Москве за выходные. Спасибо всем кто участвовал, вы лучшие! pic.twitter.com/CiPLjiuLFD — Николай Ляскин (@nlyaskin) July 9, 2017

«ОВД-Инфо» также сообщало о задержании активиста в Тюмени, его отпустили без составления протокола, но забрали листовки.