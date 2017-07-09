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В Москве задержаны 48 волонтеров штаба Навального

Росбалт
16:40, 9 июля 2017
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Полицейские задержали 48 волонтеров штаба политика Алексея Навального, которые раздавали в Москве листовки в рамках агитационного Большого субботника. Об этом «Росбалту» рассказал координатор московского штаба Николай Ляскин. При этом «Дождю» Ляскин затем рассказал о 38 задержанных.

По информации «ОВД-Инфо», на активистов составляют протоколы по статье КоАП о нарушении порядка проведения митингов. При этом как минимум в одном случае полиция начала оформлять протокол по статье о незаконной агитации («Медуза» объясняла, почему эта статья сейчас неприменима).

«ОВД-Инфо» также сообщало о задержании активиста в Тюмени, его отпустили без составления протокола, но забрали листовки.

Агитационный субботник Навального проходит 8 и 9 июля. По итогам мероприятий 8 июля московская полиция отчиталась о 70 задержанных. Большинство из них обвинили в том, что они нарушили президентский запрет на массовые мероприятия, который был введен до 12 июля в связи с Кубком конфедераций.
7 июля Навальный вышел из спецприемника после 25 суток ареста. За два дня до этого полиция по всей России начала под разными предлогами проводить обыски в штабах Навального. У активистов изымали агитационные материалы.

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