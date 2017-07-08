Путин: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека

«Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — заявил президент России.

«Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо про возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы», — сказал он.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что «[президент США Дональд] Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека». Трансляцию пресс-конференции ведет RT.

На саммите G20 в Гамбурге состоялась первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На ней, как сообщили по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств России и США, обсуждались темы урегулирования в Сирии и кибербезопасности, а также подозрения, что Россия пыталась вмешаться в ход выборов в США.

Личная встреча Путина и Трампа ожидалась на фоне обвинений в попытках повлиять на исход президентских выборов, выдвинутых американскими спецслужбами в адрес РФ. Россия эти обвинения категорически отвергает.