Трамп назвал встречу с Путиным «колоссальной»

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 была «колоссальной» (англ. tremendous).

Это первый и пока единственный комментарий Трампа по поводу первой встречи с президентом РФ.

Ранее присутствовавший на встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что между Путиным и Трампом возникла «позитивная химия», и ни один из них не желал заканчивать переговоры, продлившиеся в итоге более двух часов.