Полиция сочла агитацию за Навального в разных районах Москвы «скрытой формой коллективного мероприятия»

Московская полиция сочла «скрытой формой коллективного мероприятия» раздачу агитационных материалов в поддержку Алексея Навального в разных районах Москвы. Это следует из фрагмента административного протокола, составленного на одну из задержанных активисток, который опубликовал замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов.

В документе сказано, что задержанная «под видом распространения листовок» раздавала прохожим агитационные материалы, которые способствуют «формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к гражданину Навальному А.А.»

Одновременно, отмечается в протоколе, в других районах Москвы шли «аналогичные одиночные акции, с достаточной очевидностью объединенные единством целей и общей организацией».

Таким образом, заключают в полиции, действия задержанной «представляют собой не что иное как скрытую форму публичного мероприятия», а именно пикета.

В опубликованном протоколе сказано, что активистка злоупотребила правом не уведомлять власти об одиночном пикете; другого активиста обвинили в проведении пикета вопреки ограничению, введенному президентским указом из-за Кубка конфедераций. По словам Серуканова, на нарушение действия указа полицейские ссылаются «очень часто».

На обоих составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 статьи 20.2 КоАП). За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.