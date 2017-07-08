В Москве задержали более 50 волонтеров штаба Навального

В Москве 8 июля задержан 51 волонтер московского штаба Алексея Навального, которые участвовали в раздаче агитационных материалов. Об этом «Медузе» сообщил глава штаба Николай Ляскин.

Всего, по его словам, на акцию в Москве зарегистрировались около тысячи волонтеров, которые раздают агитацию на 200 точках.

Новость была обновлена в 17:27 по Москве. Первоначально в ней сообщалось о задержании 31 человека.

Корреспондент «Медузы» видел задержание двоих активистов в районе «Библиотеки имени Ленина» и еще одного около «Арбатской». По его словам, у станций метро в центре города дежурят полицейские в бронежилетах и стоят автозаки.

Похоже, что все силовики Москвы перешли на режим перехвата мирных волонтеров с листовками и шарами #Навальный2018. 30 задержаний уже. — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 8, 2017

Задержали за ШАР. Не отпускают, морозят в автозаке, оскорбляют. pic.twitter.com/4YOjtQuiM0 — Авгу́ста Джексон (@augusta_jaxxn) July 8, 2017

На Пушкинской жёстко задержали особо опасных преступников с воздушным шариком и цветными листовками.

Это уже не страх, это истерика у них. pic.twitter.com/rhLFcwW3Vx — Виталий Серуканов (@serukanov_v) July 8, 2017

Посмотрите, какие красавцы стояли в центре!

Печатайте листовки, выходите к станциям метро сегодня и завтра! #агитсубботник #ЯЗаНавального pic.twitter.com/GZJDnTkRsK — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) July 8, 2017

8-9 июля штабы в поддержку Алексея Навального в российских города проводят агитационную кампанию (так называемый Большой субботник). В Иркутске были задержаны четверо волонтеров, их обвиняют в агитации вне агитационного периода («Медуза» рассказывала, почему такое обвинение незаконно).

Во многих городах полиция в несколько дней перед акцией изъяла у активистов агитационные материалы. В ряде городов полицейские устраивали в штабах обыски под разными предлогами, в других материалы изымались в отделениях транспортной компании, услугами которой воспользовался штаб Навального для доставки материалы в регионы.