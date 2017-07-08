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В Москве задержали более 50 волонтеров штаба Навального

Meduza
12:02, 8 июля 2017
Надежный источник

В Москве 8 июля задержан 51 волонтер московского штаба Алексея Навального, которые участвовали в раздаче агитационных материалов. Об этом «Медузе» сообщил глава штаба Николай Ляскин.

Всего, по его словам, на акцию в Москве зарегистрировались около тысячи волонтеров, которые раздают агитацию на 200 точках.

Новость была обновлена в 17:27 по Москве. Первоначально в ней сообщалось о задержании 31 человека.

Корреспондент «Медузы» видел задержание двоих активистов в районе «Библиотеки имени Ленина» и еще одного около «Арбатской». По его словам, у станций метро в центре города дежурят полицейские в бронежилетах и стоят автозаки.

8-9 июля штабы в поддержку Алексея Навального в российских города проводят агитационную кампанию (так называемый Большой субботник). В Иркутске были задержаны четверо волонтеров, их обвиняют в агитации вне агитационного периода («Медуза» рассказывала, почему такое обвинение незаконно).

Во многих городах полиция в несколько дней перед акцией изъяла у активистов агитационные материалы. В ряде городов полицейские устраивали в штабах обыски под разными предлогами, в других материалы изымались в отделениях транспортной компании, услугами которой воспользовался штаб Навального для доставки материалы в регионы.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящий момент он не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости по делу «Кировлеса», однако Навальный говорит, что намерен добиться своего участия.

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