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Навального выпустили после 25 суток ареста

Кира Ярмыш
10:27, 7 июля 2017
Надежный источник

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Хотя он находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там.

Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что у выхода из спецприемника политика ждут активисты движения SERB, в том числе Александр Петрунько — его подозревают в нападении на оппозиционера в апреле. В руках у активистов пакеты, все они — в перчатках.

Навального отправили под арест после задержания 12 июня. На него составили административный протокол об организации несогласованного митинга. Затем 30-дневный срок ареста сократили на пять суток.
Перед выходом Навального из спецприемника в его предвыборные штабы по всей России начали приходить полицейские, которые изымают там агитацию. Следственные мероприятия проходят под предлогами различных уголовных дел.

Обыски в штабах Навального

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