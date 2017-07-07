Навального выпустили после 25 суток ареста
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Хотя он находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там.
Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что у выхода из спецприемника политика ждут активисты движения SERB, в том числе Александр Петрунько — его подозревают в нападении на оппозиционера в апреле. В руках у активистов пакеты, все они — в перчатках.
А это фото снято сейчас у спецприемника на Симферопольском (Навальный выходит через час).— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 7, 2017
На ней — Петрунько из SERB. Тот самый. pic.twitter.com/FD8YBPHBYZ
Навального отправили под арест после задержания 12 июня. На него составили административный протокол об организации несогласованного митинга. Затем 30-дневный срок ареста сократили на пять суток.
Перед выходом Навального из спецприемника в его предвыборные штабы по всей России начали приходить полицейские, которые изымают там агитацию. Следственные мероприятия проходят под предлогами различных уголовных дел.