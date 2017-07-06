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Полиция пришла в штаб Навального в Чебоксарах. В Перми у активистов изъяли листовки и газеты

Интерфакс
20:25, 6 июля 2017
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Сотрудники штаба Алексея Навального в Чебоксарах вечером 6 июля сообщили, что в помещение пришли сотрудники полиции.

«Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал», — написали они на странице штаба «ВКонтакте». Других подробностей в сообщении нет.

В Перми активисты штаба Навального сообщили, что у них изъяли «три тонны листовок и газет», которые были загружены в машины у склада транспортной компании, передает «Интерфакс».

Глава штаба Максим Жилин, по словам сотрудников, находится в отделении полиции.

5-6 июля полицейские пришли в штабы Алексея Навального в Новосибирске, Орле, Вологде, Москве и Астрахани. Формальные поводы для обысков назывались разные, в том числе проверки по заявлениям о незаконной агитации, поиск экстремистских материалов и проверка сообщений о заложенной бомбе. Полицейские изымают в штабах агитационные материалы.

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