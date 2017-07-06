Полиция пришла в штаб Навального в Чебоксарах. В Перми у активистов изъяли листовки и газеты

Сотрудники штаба Алексея Навального в Чебоксарах вечером 6 июля сообщили, что в помещение пришли сотрудники полиции.

«Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал», — написали они на странице штаба «ВКонтакте». Других подробностей в сообщении нет.

В Перми активисты штаба Навального сообщили, что у них изъяли «три тонны листовок и газет», которые были загружены в машины у склада транспортной компании, передает «Интерфакс».

Глава штаба Максим Жилин, по словам сотрудников, находится в отделении полиции.