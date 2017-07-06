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Мосгорсуд отказался освободить бывшего директора «Гоголь-центра» из-под стражи

Интерфакс
11:01, 6 июля 2017
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Мосгорсуд признал законным арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии».

«Решение Пресненского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда.

Адвокаты Малобродского просили отменить ему меру пресечения или заменить пребывание в СИЗО на домашний арест или залог.

Защита указывала, что районный суд, вынося решение об аресте Малобродского, не проверил «обоснованность подозрения его причастности к совершению инкриминируемого преступления» — а именно хищении средств на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».

Обвинение утверждает, что спектакль не был поставлен, защита, в свою очередь, указывает, что премьера «Сна в летнюю ночь» состоялась в 2012 году и он до сих пор в репертуаре «Гоголь-центра».

При рассмотрении апелляционной жалобы на арест Малобродского суд согласился приобщить к материалам дела письменное свидетельство о номинации спектакля «Сон в летнюю ночь» на премию «Золотая маска», но при этом отказался приобщить копии материалов СМИ о самой постановке.

21 июня Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест Алексея Малобродского сроком на один месяц по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Малобродский ранее занимал пост  генерального продюсера этой организации.
В рамках дела «Седьмой студии» обвинения также были предъявлены бывшему главному бухгалтеру этой организации Нине Масляевой и бывшему гендиректор Юрию Итину. У основателя «Седьмой студии», режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» в конце мая прошли обыски.
На рассмотрении в Мосгорсуде апелляции на арест экс-директора «Гоголь-центра» его адвокаты указали, что ни Масляева, ни Итин, ни Серебренников, ни другие свидетели, допрошенные по делу «ни одного слова не говорят про Малобродского».
В защиту Малобродского выступили руководители российских театров. 28 июня в России началась «Акция солидарности театров и людей» в поддержку Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии».

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