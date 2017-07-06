Мосгорсуд отказался освободить бывшего директора «Гоголь-центра» из-под стражи

Мосгорсуд признал законным арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии».

«Решение Пресненского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда.

Адвокаты Малобродского просили отменить ему меру пресечения или заменить пребывание в СИЗО на домашний арест или залог.

Защита указывала, что районный суд, вынося решение об аресте Малобродского, не проверил «обоснованность подозрения его причастности к совершению инкриминируемого преступления» — а именно хищении средств на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».

Обвинение утверждает, что спектакль не был поставлен, защита, в свою очередь, указывает, что премьера «Сна в летнюю ночь» состоялась в 2012 году и он до сих пор в репертуаре «Гоголь-центра».

При рассмотрении апелляционной жалобы на арест Малобродского суд согласился приобщить к материалам дела письменное свидетельство о номинации спектакля «Сон в летнюю ночь» на премию «Золотая маска», но при этом отказался приобщить копии материалов СМИ о самой постановке.