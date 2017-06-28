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«Это — морок, страшный сон, сбывающийся наяву» В России началась «Акция солидарности театров и людей» в поддержку арестованных по делу «Седьмой студии»

Meduza
15:46, 28 июня 2017

В России 28 июня началась «Акция солидарности театров и людей» — в поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии». Актеры, режиссеры, художники, композиторы и сотрудники театров записывают обращения с требованиями о беспристрастном расследовании дела — и изменении меры пресечения для Алексея Малобродского, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Акция солидарности театров и людей
Meduza

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