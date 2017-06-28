В России 28 июня началась «Акция солидарности театров и людей» — в поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии». Актеры, режиссеры, художники, композиторы и сотрудники театров записывают обращения с требованиями о беспристрастном расследовании дела — и изменении меры пресечения для Алексея Малобродского, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.