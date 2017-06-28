истории
«Это — морок, страшный сон, сбывающийся наяву» В России началась «Акция солидарности театров и людей» в поддержку арестованных по делу «Седьмой студии»
Meduza
15:46, 28 июня 2017
В России 28 июня началась «Акция солидарности театров и людей» — в поддержку бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии». Актеры, режиссеры, художники, композиторы и сотрудники театров записывают обращения с требованиями о беспристрастном расследовании дела — и изменении меры пресечения для Алексея Малобродского, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.
Что вообще происходит
- Спектакль «Сон в летнюю ночь»: он существует и на него обязательно надо сходить (особенно если вы прокурор)
- Следствие не смогло установить, был ли спектакль Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский отправлен под арест. Репортаж «Медузы» из зала суда
- Обыски в «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова. Главное Дело связано с прокурорской проверкой, инициированной прокремлевскими активистами