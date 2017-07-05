Москалькова: мемориальная доска Сталину в МГЮА «напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает уместным установку мемориальной доски Сталину в Московском государственном юридическом университете (МГЮА).
«Она уместна, потому что будущим юристам напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям», — сказала омбудсмен, добавив, что такая же доска «у нас есть в МИДе, в холле».
В конце июня адвокат Генри Резник заявил, что уходит из МГЮА из-за того, что там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. Первоначально доска была установлена в здании вуза в 1949 году, но демонтирована после разоблачения культа личности.
Преподаватели кафедры ВШЭ, в свою очередь, отказались от участия в проводимых МГЮА мероприятиях «пока эта доска висит в здании».
В МГЮА установку доски объяснили требованиями постановления Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры.