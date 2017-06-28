Преподаватели кафедры ВШЭ отказались сотрудничать с Московской юридической академией из-за мемориальной доски Сталину 

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались от участия в любых мероприятиях Московского государственного юридического университета (МГЮА), установившего мемориальную доску Сталину.

Об этом говорится в открытом письме на имя ректора МГЮА Виктора Блажеева. Письмо опубликовал в своем фейсбуке один профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

«На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы — коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ „Высшая школа экономики“ — не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией», — говорится в письме.

«Повесили в юридическом вузе доску в честь того, кто право ликвидировал. И заодно несколько миллионов людей», — отметил Шаблинский.