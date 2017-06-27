Московская юридическая академия обосновала установку мемориальной доски Сталину постановлением Совмина РСФСР 1960 года

Московский государственный юридический университет (МГЮА) установил у одного из залов мемориальную доску Иосифу Сталину, исполняя действие постановления совета министров РСФСР 1960 года. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Речь идет о постановлении «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», в котором зал в доме 9 на Садово-Кудринской улице, где выступал Сталин в 1924 году, указан как памятник истории местного значения.

По словам представителей академии, постановление и предписывает обозначать зал «как памятник культуры местного значения, подлежащий охране».

По поводу увольнения из академии адвоката Генри Резника в пресс-службе заявили, что «уважают позицию Генри Марковича Резника», но «не желают при этом вступать с ним в полемику». «Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора», — заявили в МГЮА.