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Московская юридическая академия обосновала установку мемориальной доски Сталину постановлением Совмина РСФСР 1960 года

РБК
17:01, 27 июня 2017
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Московский государственный юридический университет (МГЮА) установил у одного из залов мемориальную доску Иосифу Сталину, исполняя действие постановления совета министров РСФСР 1960 года. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Речь идет о постановлении «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», в котором зал в доме 9 на Садово-Кудринской улице, где выступал Сталин в 1924 году, указан как памятник истории местного значения.

По словам представителей академии, постановление по-прежнему действует и предписывает обозначать зал «как памятник культуры местного значения, подлежащий охране».

По поводу увольнения из академии адвоката Генри Резника в пресс-службе заявили, что «уважают позицию Генри Марковича Резника», но «не желают при этом вступать с ним в полемику». «Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора», — заявили в МГЮА.

В постановлении Совмина РСФСР, на которое сослались в МГЮА, сказано, что региональные органы власти должны в 1960–1965 годы «отремонтировать исторические здания и сооружения», признанные памятниками истории, и «установить на них памятные доски».
27 июня адвокат Генри Резник заявил, что уходит из МГЮА из-за того, что там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину (она была установлена в 1949-м, но демонтирована после разоблачения культа личности).
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием убрать мемориальную доску из МГЮА. На момент написания новости ее подписали более 2800 человек.
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