Генри Резник ушел из Московской юридической академии. В вузе восстановили мемориальную доску Сталина

Адвокат Генри Резник объявил о своем уходе из Московской государственной юридической академии (МГЮА), где восстановили мемориальную доску Иосифа Сталина.

На табличке написано, что Сталин в 1924 году выступал в одном из залов академии с докладом. Впервые мемориальная доска была установлена в 1949 году, но после разоблачения культа личности Сталина ее демонтировали.

Резник назвал Сталина «могильщиком права». «Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — написал адвокат в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием убрать мемориальную доску из вуза. На момент написания новости петицию подписали около 700 человек.