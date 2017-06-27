Генри Резник ушел из Московской юридической академии. В вузе восстановили мемориальную доску Сталина
Адвокат Генри Резник объявил о своем уходе из Московской государственной юридической академии (МГЮА), где восстановили мемориальную доску Иосифа Сталина.
На табличке написано, что Сталин в 1924 году выступал в одном из залов академии с докладом. Впервые мемориальная доска была установлена в 1949 году, но после разоблачения культа личности Сталина ее демонтировали.
Резник назвал Сталина «могильщиком права». «Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — написал адвокат в своем блоге на сайте «Эха Москвы».
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием убрать мемориальную доску из вуза. На момент написания новости петицию подписали около 700 человек.
Мерзость и гнусность того периода была построена на ненависти и худших качествах человека. Нам нужно будет преодолевать это еще долго...Опубликовано Оксаной Олейник 26 июня 2017 г.
Традиции сталинской «социалистической законности» до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю.