«Завхоз повесил»: в Московском юридическом университете появилась мемориальная доска Сталину Что об этом думают студенты и преподаватели вуза

26 июня адвокат и профессор (МГЮА) Генри Резник объявил о своем уходе из университета в знак протеста против восстановления мемориальной доски Иосифу Сталину, который выступал в здании вуза в 1924 году. Представители вуза, объясняя установку доски, сослались на постановление 1960 года об охране памятников культуры и заверили, что увольнение Резника «никак не скажется на учебном процессе». 28 июня стало известно, что с МГЮА отказываются сотрудничать некоторые преподаватели Высшей школы экономики. «Медуза» поговорила с преподавателями и студентами МГЮА и узнала, как относятся к восстановленной табличке в самом вузе.

Генри Резник назвал Сталина «могильщиком права». Объясняя свое решение, он написал: «Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов. <…> Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю». Адвокат также уточнил, что мемориальная доска не была изготовлена заново, а «извлечена откуда-то из подвала». Впервые ее установили в 1949 году, но после разоблачения культа личности Сталина в конце 1950-х — начале 1960-х демонтировали. Дополнительно комментировать ситуацию «Медузе» Резник отказался.

Администрация МГЮА восстановила мемориальную доску, исполняя действие постановления совета министров РСФСР 1960 года. Об этом 27 июня заявили в пресс-службе вуза. В постановлении «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» зал в здании МГЮА на Садово-Кудринской улице указан как памятник истории местного значения, так как в одном из его залов в 1924 году выступал Сталин (XXII съезд КПСС, по итогам которого были демонтированы памятники Сталину по всему СССР и переименованы объекты, названные в его честь, состоялся уже после принятия постановления, в 1961 году). По мнению представителей вуза, постановление все еще действует и обязывает администрацию университета обозначить аудиторию соответствующей табличкой.

В МГЮА также заявили, что «не желают вступать с [Резником] в полемику», а его «уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора».

A post shared by Иван Тертычный (@ivantertychny) on Jun 20, 2017 at 9:33am PDT

Некоторые законы и постановления, принятые в советские годы, продолжают действовать в России до сих пор. В 2012 году заместитель министра юстиции Виктор Евтухов говорил о 45 тысячах подобных правовых актов, которые предстоит проверить на соответствие российской Конституции и современным законам. По данным «Новых известий», как минимум до 2012 года действовали не менее четырехсот постановлений советского правительства.

Против установки мемориальной доски выступили другие юристы и преподаватели вузов. 27 июня представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский назвал установку таблички ошибкой. «Пока табличка висит, ни на какие встречи со студентами, мастер-классы и так далее, конечно, я не приду», — сказал он и добавил, что несколько преподавателей, у которых он учился в МГЮА, «прошли сталинские лагеря». В тот же день появилась петиция на имя ректора МГЮА и министра образования с требованием демонтировать памятную доску — на момент публикации этого материала «Медузы» под ней было 6399 подписей.

С МГЮА отказались сотрудничать представители другого российского вуза — ВШЭ. 28 июня преподаватели кафедры конституционного и административного права ВШЭ написали открытое письмо на имя ректора вуза Виктора Блажеева, в котором отказались от участия в «научных и иных мероприятиях, проводимых Академией». «Повесили в юридическом вузе доску в честь того, кто право ликвидировал. И заодно несколько миллионов людей», — пояснил у себя в фейсбуке профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Учащиеся МГЮА по-разному относятся к истории с мемориальной доской. Студентка третьего курса вечернего отделения МГЮА (она попросила не раскрывать ее имя и фамилию) рассказала «Медузе», что студенты разделились на две группы: одни высказываются против установки доски, другие не понимают, почему это вызывает такое массовое обсуждение. «Мне не нравится, что вся история в целом дискредитирует университет, — добавила студентка. — Как я понимаю, все это исходит от администрации, а не от преподавателей. Они как раз часто на семинарах и лекциях высказываются против режима и против Сталина».

Первокурсник Сергей (фамилию он тоже попросил не называть) предположил, что его однокурсники вряд ли знают, кто такой Генри Резник и вообще никак не обсуждают табличку. «Одна моя знакомая — она учится на третьем курсе — написала в чате: „А вам не все равно? Установили и установили, портреты Путина на каждом шагу же никого не смущают?!“» — рассказал молодой человек. Сергей также процитировал «Медузе» свой разговор с одним из преподавателей МГЮА, который назвал установку таблички попыткой академии попасть в тренд: по словам студента, профессор считает, что сегодня есть «запрос на Сталина, на который академия решила откликнуться».

Большинство преподавателей МГЮА, с которыми удалось связаться «Медузе», отказались что-либо говорить о ситуации с мемориальной доской. Ректор вуза Виктор Блажеев и пресс-служба университета 28 июня были недоступны для комментариев.

Доцент кафедры уголовно-процессуального права Анна Паничева в разговоре с «Медузой» назвала официальную причину для восстановления мемориальной доски «неубедительной». «Мне не кажется, что таким образом торжествует история, все доводы Генри Резника я полностью разделяю», — добавила преподаватель. Паничева также рассказала «Медузе», что она с одним из коллег по вузу решили подписать петицию, требующую снять мемориальную доску, и поддержать протестующих студентов. Молчание других преподавателей МГЮА Паничева прокомментировала так: «Кому-то диссертацию нужно защитить, кому-то предстоит аттестация — не все имеют возможность свободно заявить [свою позицию]. И дело не в страхе, речь идет о научной карьере и работе. С этим приходится считаться».

Некоторые студенты и преподаватели поддержали установку мемориальной доски. Председатель Ассоциации студентов МГЮА Антон Журков заявил «Медузе»: «Большая часть студентов поддерживает установку таблички. В нашем университете готовят не юристов в узком смысле слова, а настоящих полноценных граждан, наш учебный процесс основан и на патриотическом воспитании, и на знании истории нашей страны, а не только на изучении буквы закона. Установка этой мемориальной таблички говорит лишь о том, что мы помним, знаем и не стесняемся нашей истории».

«Там же никакой пропаганды нет, там просто написано, что здесь был Иосиф Виссарионович Сталин. Бывает, на стенах пишут: здесь был Вася», — сообщил «Медузе» профессор кафедры уголовного права Иван Клепицкий. Он также предположил, что доску повесил завхоз: «Не думаю, что ректор опускается до таких мелочей».