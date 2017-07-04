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Минюст: чтение Библии в кафе надо согласовывать с мэрией для безопасности граждан

Ведомости
06:00, 4 июля 2017
Надежный источник

В России чтение Библии в кафе приравнивается к митингу и должно быть согласовано с местными властями. Это следует из ответа уполномоченного при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова.

По мнению Гальперина, согласование коллективного чтения Библии нужно для обеспечения безопасности как участвующих в чтении, так и других посетителей кафе. Так Россия официально ответила на запрос ЕСПЧ по делу Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования.

В ответе России также указано, что на чтениях использовали звуковую аппаратуру, что характеризует это как публичное мероприятие. При этом о проведении чтения Библии в кафе власти Сочи узнали из регионального управления ФСБ.

Как отметил в комментарии «Ведомостям» директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский, если критерием публичного мероприятия является использование звуковой аппаратуры, то под него попадают и свадьбы, которые проводятся в кафе. Адвокат «Агоры» Александр Попков добавил, что чтение Библии было согласовано с охраной кафе.

В 2016 году (после того, как оштрафовали Колясникова) в России был принят пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Они, помимо прочего, ввели существенные ограничения на миссионерскую деятельность.
Теперь проповедовать могут только официально зарегистрированные религиозные организации и только в специально отведенных местах. Эти законы уже использовали, чтобы штрафовать представителей малочисленных религиозных общин.

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