Минюст: чтение Библии в кафе надо согласовывать с мэрией для безопасности граждан

В России чтение Библии в кафе приравнивается к митингу и должно быть согласовано с местными властями. Это следует из ответа уполномоченного при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова.

По мнению Гальперина, согласование коллективного чтения Библии нужно для обеспечения безопасности как участвующих в чтении, так и других посетителей кафе. Так Россия официально ответила на запрос ЕСПЧ по делу Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования.

В ответе России также указано, что на чтениях использовали звуковую аппаратуру, что характеризует это как публичное мероприятие. При этом о проведении чтения Библии в кафе власти Сочи узнали из регионального управления ФСБ.

Как отметил в комментарии «Ведомостям» директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский, если критерием публичного мероприятия является использование звуковой аппаратуры, то под него попадают и свадьбы, которые проводятся в кафе. Адвокат «Агоры» Александр Попков добавил, что чтение Библии было согласовано с охраной кафе.