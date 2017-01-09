Индуист из Петербурга прочитал лекцию о йоге. Теперь его судят за незаконное миссионерство

9 января мировой суд в Санкт-Петербурге начал рассмотрение дела против программиста и преподавателя йоги Дмитрия Угая. В октябре 2016 года его задержали прямо во время проведения лекции об индуизме и обвинили в незаконной миссионерской деятельности (ответственность за нее введена законопроектом из «пакета Яровой»). Угай называет произошедшее «абсурдом» и заявляет, что лекция носила академический характер.

44-летнего преподавателя йоги Дмитрия Угая задержали 22 октября спустя сорок минут после начала его лекции в одном из лофтов Санкт-Петербурга. Угай — программист, философ по образованию, рассказывал об идеях, на которых строится йога. По его словам, он опирался на «академические источники по индийской философии, на специальные издания, которые используются во всех вузах, где изучают индийскую философию». Лекция проходила в рамках фестиваля «йоги и здорового мышления» «Ведалайф».

«Вдруг я увидел, что в зале происходит волнение. Потом появились полицейские. Не предъявив никаких обвинений, они предложили мне с ними пройти. Было холодно, а я не был одет, и только после того, как вмешался мой знакомый адвокат Сергей [Латышевский], мне разрешили надеть куртку, — рассказал Угай. — Полицейские не представлялись, и только после предупреждений адвоката, что он позвонит в прокуратуру, сотрудник полиции показал свое удостоверение».

По словам преподавателя, в отделении следователи заставили его выключить телефон, а затем требовали подписать «какой-то пустой бланк», угрожая задержанием на двое суток.

«Я сказал, что не буду подписывать пустой лист бумаги. Опер спросил: „Вы дебил?“ — рассказал Угай. — Участковый спрашивал, понимаю ли я, что занимаюсь незаконной миссионерской деятельностью и что меня за это ждет. Это был верх абсурда. По такой логике любую лекцию по индийской философии нужно признать миссионерством».

По словам преподавателя, через некоторое время его отпустили, однако отказались выдавать копию протокола о задержании. Новый протокол полицейские составили вообще без участия преподавателя. В нем говорится, что Угай во время лекции вел миссионерскую деятельность без разрешения; ему вменили «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» (часть 4 статьи 5.26 КоАП; норма принята летом 2016 года в составе «пакета Яровой»).

Как рассказал Угай «Медузе», заявление, по которому его задержали, написал житель Санкт-Петербурга Наиль Насибулин («Росбалт» пишет, что в копии протокола заявителем числится «Наиль Н.»).

«Заявитель моей лекции не слышал. Поводом фактически послужили мои религиозные убеждения (Угай — приверженец вайшнавизма, течения в индуизме — прим. „Медузы“). Он сообщил, что на лекции я скрыто буду вести религиозную пропаганду», — сказал Угай; он добавил, что лично с Насибулиным не знаком.

«Дмитрий Угай является монахом-проповедником центра Шри Чайтанья Сарасват Матх (международная вайшнавская организация — прим. „Медузы“), который под видом культурного мероприятия вербовал в ряды этой псевдоиндуистской организации молодых людей», — заявил «Медузе» Насибулин. На вопрос о причине написания заявления он сказал: «Мне известны несколько поломанных судеб и разрушенных семей. Людей вовлекают обманным путем, маскируясь под „культурные мероприятия“». Уточнять, известно ли ему про семьи, разрушенные лично Угаем, Насибулин не стал. Ранее заявитель рассказывал, что лишился семьи из-за деятельности сект: его жена ушла к «адептам ноосферного образования», взяв с собой четырехлетнего сына; в ту же организацию попала его сестра.

Адвокат Угая Сергей Латышевский заявил, что, по мнению опрошенных им экспертов, лекция преподавателя не была миссионерской. «Например, Ярослав Васильков, ведущий индолог, доктор филологических наук, председатель правления Санкт-Петербургского общества культурных связей с Индией, заключил: „Никакой попытки проповедовать индуизм я не обнаружил. Это была научно-популярная лекция“», — говорит Латышевский.

9 января дело против Угая начал рассматривать мировой суд в Санкт-Петербурге. Преподаватель не признал своей вины, а также сообщил, что на протоколе задержания стоит не его подпись, а какая-то чужая. Судья решил вызвать в суд оперуполномоченного, составлявшего протокол; заседание пройдет 18 января.