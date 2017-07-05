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Минюст: штраф за несогласованное чтение Библии в кафе — это не ограничение конституционных свобод

Министерство юстиции РФ
06:02, 5 июля 2017
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Министерство юстиции России обвинило СМИ в искажении позиции ведомства по делу о коллективном чтении Библии в сочинском кафе, которое рассматривается в Европейском суде по правам человека.

«Искаженным» ведомство назвало утверждение, что чтение Библии нужно согласовывать с властями. При этом Минюст подтвердил, что организатора библейских чтений Алексея Колясникова оштрафовали именно за то, что он не уведомил власти о готовящемся собрании.

Как сказано в пресс-релизе Минюста, представленная в ЕСПЧ позиция основана на законодательстве о митингах и решениях суда, а значит она не может считаться ограничением «гарантированных Конституцией Российской Федерации свободы совести и религиозных прав граждан».

Из сообщения ведомства неясно, можно ли в России собираться для чтения Библии без согласования с региональными властями.

Позиция Минюста России по данному делу основана на положениях названного закона и вступивших в силу судебных постановлениях, вынесенных в отношении заявителя. Данная позиция не может рассматриваться как ограничение гарантированных Конституцией Российской Федерации свободы совести и религиозных прав граждан.

Министерство юстиции РФ
В 2014 году сочинский суд оштрафовал Колясникова за то, что он организовал для евангельских христиан чтение Библии в местном кафе без согласования с мэрией. Ему назначили максимально возможный штраф — 30 тысяч рублей.
Колясников обжаловал это решение в ЕСПЧ. Россия представила в суд свою позицию, в которой сказано, что чтение Библии в кафе приравнивалось к массовому мероприятию, так как на на нем, в частности, использовали звуковое оборудование. Отсутствие согласования, по мнению Минюста, могло поставить под угрозу безопасность граждан.
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