Министерство юстиции России обвинило СМИ в искажении позиции ведомства по делу о коллективном чтении Библии в сочинском кафе, которое рассматривается в Европейском суде по правам человека.

«Искаженным» ведомство назвало утверждение, что чтение Библии нужно согласовывать с властями. При этом Минюст подтвердил, что организатора библейских чтений Алексея Колясникова оштрафовали именно за то, что он не уведомил власти о готовящемся собрании.

Как сказано в пресс-релизе Минюста, представленная в ЕСПЧ позиция основана на законодательстве о митингах и решениях суда, а значит она не может считаться ограничением «гарантированных Конституцией Российской Федерации свободы совести и религиозных прав граждан».

Из сообщения ведомства неясно, можно ли в России собираться для чтения Библии без согласования с региональными властями.