Индуиста оправдали по делу о лекции про йогу. Его обвиняли по статье из «закона Яровой»
Мировой судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Жанна Кустанович оправдала индуиста Дмитрия Угая, который обвинялся в незаконном миссионерстве.
Угай в октябре 2016 года провел лекцию в Санкт-Петербурге.
Максимальное наказание по предъявленной ему административной статье — штраф 50 тысяч рублей.
Угая задержали 22 октября, когда он проводил лекцию о йоге. Поводом стало заявление в полицию от Наиля Насибулина, который сам не присутствовал на лекции, но утверждал, что там будет проводиться религиозная пропаганда.
Сам Угай заявлял, что его лекция не имела отношения к миссионерской деятельности, а была посвящена идеям, на которых строится йога.
Ограничения в миссионерской деятельности и наказание за несоблюдение этих ограничений появились в российском законодательстве летом 2016 года в рамках «антитеррористических» поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.
Ранее по этому же закону православного священника штрафовали за проповедь в еврейской общине, а «Армию спасения» — за распространение Библии без маркировки религиозной организации.