Индуиста оправдали по делу о лекции про йогу. Его обвиняли по статье из «закона Яровой»

Максимальное наказание по предъявленной ему административной статье — штраф 50 тысяч рублей.

Угай в октябре 2016 года провел лекцию в Санкт-Петербурге.

Угая задержали 22 октября, когда он проводил лекцию о йоге. Поводом стало заявление в полицию от Наиля Насибулина, который сам не присутствовал на лекции, но утверждал, что там будет проводиться религиозная пропаганда.

Сам Угай заявлял, что его лекция не имела отношения к миссионерской деятельности, а была посвящена идеям, на которых строится йога.

Ограничения в миссионерской деятельности и наказание за несоблюдение этих ограничений появились в российском законодательстве летом 2016 года в рамках «антитеррористических» поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.

Ранее по этому же закону православного священника штрафовали за проповедь в еврейской общине, а «Армию спасения» — за распространение Библии без маркировки религиозной организации.