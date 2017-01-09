Суд отменил решение уничтожить Библию по «закону Яровой». Книги конфискуют

Ленинский районный суд Владивостока частично отменил решение мирового судьи об уничтожении экземпляров Библии, изъятых у «Армии спасения» в соответствии с «антитеррористическими» поправками, действующими с июля 2016 года.

На заседании 30 декабря 2016 года вышестоящая инстанция постановила, что изъятую литературу необходимо только конфисковать, но не уничтожать.