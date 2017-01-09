Суд отменил решение уничтожить Библию по «закону Яровой». Книги конфискуют
Ленинский районный суд Владивостока частично отменил решение мирового судьи об уничтожении экземпляров Библии, изъятых у «Армии спасения» в соответствии с «антитеррористическими» поправками, действующими с июля 2016 года.
На заседании 30 декабря 2016 года вышестоящая инстанция постановила, что изъятую литературу необходимо только конфисковать, но не уничтожать.
Ранее «Армию спасения» признали нарушителем норм о миссионерской деятельности, согласно которым религиозная организация обязана маркировать всю свою литературу, указывая на ней свое наименование. За это организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей, а 40 экземпляров Библии изъяли.
В РПЦ решение суда назвали «перегибом», поскольку «Армия спасения» только распространяла книги, но не издавала их. Юристы отмечали, что КоАП содержит только норму о конфискации литературы, но не об уничтожении.
Поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» были приняты в рамках «антитеррористического» пакета законопроектов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Они, помимо прочего, запрещают проповедовать без соответствующих документов и вне специально отведенных мест.