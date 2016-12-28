В РПЦ назвали «большим перегибом» уничтожение Библии по «закону Яровой»

В Русской православной церкви раскритиковали решение мирового суда во Владивостоке об уничтожении Библии по «закону Яровой». Об этом рассказала глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега.

По ее словам, уничтожение Писания за незаконную миссионерскую деятельность — это «большой перегиб, вызывающий обеспокоенность», который вероятно требует внесения поправок в закон.

Чернега заметила, что РПЦ иначе трактует «антитеррористические» поправки. Суд увидел нарушение в том, что на Библии не было маркировки «Армии спасения», которая ее распространяла. При этом организация не была издателем книги, а значит не отвечала за ее маркировку, отмечают в РПЦ.

Адвокат Михаил Фролов пояснил «Ведомостям», что суд вышел за рамки полномочий, постановив не только конфисковать, но и уничтожить Библию. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописана только конфискация, а затем изъятыми предметами распоряжается Российский фонд федерального имущества.

«Эти книги изъяты, но не запрещены — в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению», — пояснил Фролов.