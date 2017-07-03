Закон о массовом сносе домов в Москве обжалован в Конституционном суде

Москвичка Оксана Юнанова подала в Конституционный суд жалобу на закон о массовом сносе домов в столице по программе реновации. Жалоба была подана 3 июля — через два дня после подписания закона президентом.

По мнению заявительницы, принятый закон противоречит Конституции. Она оспаривает, в частности, принцип отчуждения имущества, потому что эта процедура, по закону о реновации, проводится в интересах отдельных граждан, а не нужд государства. Конституция, в свою очередь, предусматривает отчуждение только для государственных нужд.

«Закон легализует принудительное изъятие собственности для нужд города», — пояснил адвокат Юнановой Даниил Лилин. При этом компенсация при расселении не учитывает, что в собственности у граждан не только квартиры, но и земля под домом.

3 июля Мосгорсуд отклонил второй иск к московскому городскому закону, посвященному реновации. Заявители оба раза пытались оспорить процедуру голосования, когда судьбу всего дома определяло большинство квартир.