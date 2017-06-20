Мэрия Москвы выиграла первый суд о голосовании по поводу массового сноса домов

Интерфакс
08:43, 20 июня 2017
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Мосгорсуд отклонил первый иск к мэрии Москвы по поводу программы реновации, которая предполагает снос более 4 тысяч домов. Об этом 20 июня рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Иск подал Александр Пархоменко, он просил признать недействительным постановление мэрии № 245, которое вводило правила голосования собственников квартир за снос домов. Почему именно был отклонен иск Пархоменко, будет известно только после выдачи полного текста решения судьи.

По словам Солоповой, сейчас в Мосгорсуде находятся еще четыре аналогичных иска.

Помимо этого к мэрии был подан иск, оспаривающий правомерность части положений закона Москвы о гарантиях при переселении из сносимых домов. До 29 июня заявитель должен устранить недостатки поданного заявления, чтобы суд мог его рассмотреть.

В рамках программы реновации мэрия Москвы планирует массово переселить жителей домов 1950-1960-х годов постройки, чтобы застроить новым жильем целые кварталы. Первоначально власти планировали расселить 4,5 тысячи домов, но 460 домов выступили против этого.
Для упрощенного порядка расселения и строительства нового жилья мэрия направила в Госдуму федеральный законопроект, который сейчас уже прошел рассмотрение в нижней палате парламента и ждет одобрения Советом Федерации.
На программу реновации, по оценкам мэрии, потребуется около 3 триллионов рублей. Вся программа может занять до 15 лет.

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