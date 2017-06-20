Мэрия Москвы выиграла первый суд о голосовании по поводу массового сноса домов

Мосгорсуд отклонил первый иск к мэрии Москвы по поводу программы реновации, которая предполагает снос более 4 тысяч домов. Об этом 20 июня рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Иск подал Александр Пархоменко, он просил признать недействительным постановление мэрии № 245, которое вводило правила голосования собственников квартир за снос домов. Почему именно был отклонен иск Пархоменко, будет известно только после выдачи полного текста решения судьи.

По словам Солоповой, сейчас в Мосгорсуде находятся еще четыре аналогичных иска.

Помимо этого к мэрии был подан иск, оспаривающий правомерность части положений закона Москвы о гарантиях при переселении из сносимых домов. До 29 июня заявитель должен устранить недостатки поданного заявления, чтобы суд мог его рассмотреть.