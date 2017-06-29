Мария Максакова о гибели мужа: «Путину не нужно было это убийство»
Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заказали российские криминальные авторитеты. Об этом Максакова заявила в интервью телеканалу «Дождь».
Убийство, по ее мнению, не носило политический характер. «Путину не нужно было это убийство», — подчеркнула Максакова. «След идет к российским криминальным авторитетам», — сказала она.
В мае Максакова называла в качестве заказчика убийства имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова. Теперь же она заявила «Дождю», что не считает, что Феоктистов лично отдавал приказ. Такой «подарок», по мнению Максаковой, ему преподнесли криминальные авторитеты.
«След идет к российским криминальным авторитетам, которые „крышуются“ вот теми самыми людьми, о которых я говорю», — утверждает Максакова. Она не стала называть их имен корреспонденту Дождя.