Мария Максакова о гибели мужа: «Путину не нужно было это убийство»

Оперная певица Мария Максакова считает, что убийство ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заказали российские криминальные авторитеты. Об этом Максакова заявила в интервью телеканалу «Дождь».

Убийство, по ее мнению, не носило политический характер. «Путину не нужно было это убийство», — подчеркнула Максакова. «След идет к российским криминальным авторитетам», — сказала она.

В мае Максакова называла в качестве заказчика убийства имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова. Теперь же она заявила «Дождю», что не считает, что Феоктистов лично отдавал приказ. Такой «подарок», по мнению Максаковой, ему преподнесли криминальные авторитеты.