Суд распорядился задержать предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова

МВД Украины получило распоряжение суда о задержании Ярослава Левенца, который, по неподтвержденным данным, считается предполагаемым сообщником убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В базе данных разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины в карточке Левенца 28 марта в графе «Мера пресечения» появилась запись «Решение суда о разрешении на задержание с целью привода». Левенец объявлен в розыск с 24 марта 2017 года по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконный оборот оружия).

27 марта сайт «Обозреватель» опубликовал скриншот карточки Левенца, в котором в графе «Мера пресечения» стояла запись «Не избиралась».

О том, что Левенец может быть причастен к убийству Вороненкова, ранее сообщила в своем фейсбуке журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова. Левенец, написала Лунькова, с 2012 года находился в розыске за экономические преступления. По версии самого Левенца, его преследовали по политическим мотивам. После 2014 года он был бойцом одного из батальонов «Правого сектора» (в РФ организация признана экстремистской и запрещена) и батальона «Донбасс».

По данным журналистки телеканала СТБ, Левенец приехал в Киев вместе с непосредственным исполнителем убийства Вороненкова — Павлом Паршиным, который также служил в батальоне «Донбасс».

Представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский сообщил в своем фейсбуке, что Левенец в день убийства Вороненкова был вызван в прокуратуру в Киеве и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Прокуратура Киева, сообщало агентство «Интерфакс-Украина», комментировать сообщения о розыске предполагаемого сообщника убийцы Вороненкова отказалась, сославшись на тайну следствия.