Украинское издание «Обозреватель» назвало имя убийцы Вороненкова

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убил украинец Павел Паршов. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает украинское издание «Обозреватель». Официального подтверждения этой информации нет.

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД, его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. В розыске Паршов находится с 2011 года.

Паршов, согласно данным с сайта МВД Украины, родился в Днепропетровске (теперь называется Днепр) в 1988 году.