По делу об убийстве Вороненкова арестован предполагаемый водитель киллера

112 Украина
12:52, 17 июня 2017
Надежный источник

Голосеевский суд Киева 16 июня арестовал на два месяца 36-летнего Ярослава Тарасенко, который, по мнению следствия, привез киллера на место убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Он подозревается в участии организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — заявила представитель прокуратуры Надежда Максимец.

Тарасенко был задержан 16 июня в Павлограде Днепропетровской области. Его жена рассказала журналистам, что Тарасенко знаком как с предполагаемым убийцей Вороненкова Павлом Паршовым, так и с Ярославом Левенцом, которого СМИ называли сообщником киллера.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.
Вскоре после преступления украинские СМИ сообщали, что следствие считает сообщником убийцы человека по имени Ярослав Левенец. Официально эти сведения не подтверждены.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследования убийства Вороненкова ведут как украинские, так и российские правоохранительные органы.

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