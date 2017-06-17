По делу об убийстве Вороненкова арестован предполагаемый водитель киллера

Голосеевский суд Киева 16 июня арестовал на два месяца 36-летнего Ярослава Тарасенко, который, по мнению следствия, привез киллера на место убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Он подозревается в участии организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — заявила представитель прокуратуры Надежда Максимец.

Тарасенко был задержан 16 июня в Павлограде Днепропетровской области. Его жена рассказала журналистам, что Тарасенко знаком как с предполагаемым убийцей Вороненкова Павлом Паршовым, так и с Ярославом Левенцом, которого СМИ называли сообщником киллера.