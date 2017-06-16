Полиция Украины заявила о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова

В Павлограде (Днепропетровская область) проходит операция по задержанию подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Госдуму РФ Дениса Вороненкова, сообщила полиция Украины.

«Задержанных доставляют в отделы полиции для дальнейших следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Число задержанных и другие подробности Национальная полиция Украины пока не раскрывает.