Полиция Украины заявила о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова
В Павлограде (Днепропетровская область) проходит операция по задержанию подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Госдуму РФ Дениса Вороненкова, сообщила полиция Украины.
«Задержанных доставляют в отделы полиции для дальнейших следственных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Число задержанных и другие подробности Национальная полиция Украины пока не раскрывает.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Напавший на Вороненкова — бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов — был застрелен охранником экс-депутата.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил вину за гибель Вороненкова на Украину.
Собственные расследования убийства Вороненкова ведут и российские, и украинские правоохранительные органы.