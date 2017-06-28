Законодательное собрание Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора
Законодательное собрание Санкт-Петербурга признало вопрос референдума о статусе Исаакиевского собора не соответствующим законам РФ, что делает его проведение невозможным.
Глава комитета по законодательству Денис Четырбок указал на неоднозначность толкования вопроса, выносимого на референдум и недостатки формулировки самого вопроса.
Кроме того, он отметил, что вопрос о статусе собора вступает в противоречия с положениями федерального закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям.
«Мы просто не имеем права выносить на голосование такие юридически не выверенные, сырые вопросы», — заявил Четырбок.
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора в конце марта.
На референдум предлагалось вынести такой вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».
Окончательное решение о проведении референдума должно было принять заксобрание Петербурга. Региональный парламент неоднократно переносил дату рассмотрения вопроса о референдуме.
О планах передать Исаакиевский собор Русской православной церкви власти Петербурга объявили в начале 2017 года. Против этого решения выступили представители музейного сообщества, а жители города провели несколько протестных митингов. Законность передачи собора РПЦ также пытались оспорить в судах.