Законодательное собрание Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга признало вопрос референдума о статусе Исаакиевского собора не соответствующим законам РФ, что делает его проведение невозможным.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок указал на неоднозначность толкования вопроса, выносимого на референдум и недостатки формулировки самого вопроса.

Кроме того, он отметил, что вопрос о статусе собора вступает в противоречия с положениями федерального закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям.

«Мы просто не имеем права выносить на голосование такие юридически не выверенные, сырые вопросы», — заявил Четырбок.