Избирком Санкт-Петербурга одобрил референдум по Исаакиевскому собору. Что будет дальше?

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о статусе Исаакиевского собора. Предполагается, что на голосовании жители города смогут решить вопрос о передаче собора и еще двух памятников архитектуры Русской православной церкви. Однако одобрение избиркома не означает, что референдум состоится — решение комиссии должно поддержать законодательное собрание Петербурга, большинство в котором контролируют депутаты «Единой России».

Решение петербургского избиркома было принято после серии митингов. С декабря 2016 года, когда губернатор Санкт-Петербурга объявил о планах передать собор Русской православной церкви, в городе прошли несколько крупных акций протеста. Последняя из них — «Марш в защиту города» — состоялась 18 марта и собрала, по разным оценкам, от трех до десяти тысяч человек. Как рассказал «Медузе» Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга и участник инициативной группы, выступающей за проведение референдума, избирком одобрил заявку единогласно. Однако принята она была только со второго раза: первую горизбирком отклонил 14 марта, объявив, что она не соответствует формальным требованиям (как писала «Фонтанка», причиной для отказа стало то, что не все листы были прошиты).

Референдум будет посвящен статусу трех памятников архитектуры Петербурга. Наряду с Исаакиевским собором речь идет о возможной передаче РПЦ Петропавловского собора и собора Спас на Крови. Сейчас все они являются государственными музеями. Предполагается, что вопрос референдума будет сформулирован так: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

Референдум должно одобрить законодательное собрание Санкт-Петербурга. По словам Бориса Вишневского, депутаты должны в течение 20 дней оценить, соответствуют ли законодательству вопросы, которые планируются вынести на голосование. Перед голосованием в заксобрании участники инициативной группы смогут выступить перед депутатами и попытаться защитить свою позицию, однако Вишневский признает, что шансы на положительный исход голосования невелики: 36 из 50 мест в городском парламенте контролирует «Единая Россия»; ее депутаты уже заявили, что не допустят проведения референдума.

Если законодательное собрание проголосует против, сторонники референдума пойдут в суд. Если суд сочтет отказ незаконным, инициативная группа получит право начать сбор подписей в поддержку референдума. Собирать подписи придется и в случае положительного решения законодательного собрания — горизбирком сможет назначить дату референдума только после того, как получит и проверить подлинность 70 тысяч сторонников голосования (по данным «Фонтанки» — 75 тысяч, число должно равняться 2% от общего числа избирателей в регионе).

Референдумы в России проводятся крайне редко — это связано с законодательством, которое крайне затрудняет проведение народного голосования на уровне выше местного. В Петербурге последний референдум случился в 1991 году — он проходил одновременно с выборами мэра и был посвящен возвращению Ленинграду имени Санкт-Петербург.