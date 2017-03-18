Мозги вышли вперед В Петербурге состоялся массовый «Марш в защиту города». Репортаж «Медузы»

18 марта в Санкт-Петербурге прошел «Марш в защиту города» — на Марсовом поле собрались не менее трех тысяч человек (по оценке «Фонтанки; организаторы заявили о 10 тысячах). Они выступали не только против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви — обсуждались еще две темы: возможное слияние крупнейших библиотек, РГБ и РНБ, и жилищное строительство в защитной зоне Пулковской обсерватории. Митингующие — особенно много среди них было студентов и деятелей культуры — вспомнили и мост в Петербурге, названный именем Ахмата Кадырова. «Медуза» рассказывает, что происходило на протестной акции.

На «марш в форме митинга», как называли его организаторы, пришло много людей. Был слышен смех и обрывки разговора об импрессионистах; полицейские тем временем обсуждали, кого из них пошлют еще и на воскресный футбольный матч «Зенита».

Всего, по оценке петербургского издания «Фонтанка», акцию посетили не меньше трех тысяч человек; организаторы говорили о 10 тысячах (по официальным данным, на митинг вышли всего две тысячи — при этом акция была согласована властями на 200 человек; однако, отмечает та же «Фонтанка», ссылаясь на источник в Смольном, штрафовать организаторов не будут, поскольку нарушений общественного порядка не зафиксировано). В любом случае, митинг оказался гораздо более массовым, чем прошедшая 28 января «встреча с депутатами» на Марсовом поле — тогда собралось около двух тысяч человек.

Организаторы, в число которых вошли оппозиционные депутаты местного законодательного собрания и просто несистемные оппозиционеры, заявляли, что на «Марше в защиту Петербурга» будут обсуждаться вопросы о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, возможное слияние Российской Национальной (РНБ) и Российской Государственной библиотек (РГБ) и застройка защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории — то есть темы, которые особенно горячо обсуждаются в Петербурге в последние месяцы.

Горожане подготовились и оформили то, о чем наболело, художественно. «Музей зовет друзей, гонять православных чертей», — было написано на плакате в руках у скромного с виду мужчины. «ЗАКС, где референдум о мосте Кадырова?» — спрашивали с другого плаката депутатов законодательного собрания Петербурга. Над довольно многочисленной группой людей, представлявших научное сообщество, возвышался профессионально выполненный шарж с подписью: «Салтыков-Щедрин изгоняет [генерального директора РГБ Александра] Вислого из Публички» (Публичка — это РНБ). Находящаяся в явно приподнятом настроении девушка кричала собеседнику в телефон: «Я, находясь в этот момент в историческом месте, поздравляю тебя с днем рождения!»

За полчаса до начала «марша в форме митинга» и перед сценой, и за ней уже было крайне сложно протиснуться; исключения составляли островки грязи — в Петербурге ночью шел дождь. Пенсионер на костылях говорил, что пришел, невзирая на неприятную погоду, «поскольку решения о передаче собора, закрытии обсерватории и перемен в публичной библиотеке принимаются без обсуждения с горожанами — и вообще непонятно, кто их принимает на самом деле».

Пока депутаты, активисты и другие участники митинга распределяли порядок своих выступлений на сцене, главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова собственноручно раздавала подходящим на митинг горожанам спецвыпуск газеты «Мой район», посвященный акции.

Митинг-марш открылся оцифиальным гимном Петербурга, правда, подпевали немногие. Депутат законодательного собрания, глава парламентской комиссии по культуре Максим Резник сразу поблагодарил пришедших, сообщив, что мероприятие проводится за их счет: деньги для установки сцены, звука и атрибутики собирали сами горожане. Вместо партийный флагов собравшиеся держали флаги России и знамена с гербом города: два скрещенных якоря — морской и речной, а на них золотой скипетр с двуглавым орлом.

Депутат городского парламента, бывшая депутат Госдумы Оксана Дмитриева обыгрывала классические цитаты: «Отступать некуда, за нами Петербург! Город уже потерял промышленность, продолжается утечка мозгов — и теперь город теряет культуру. Защитим! Спасем! Сохраним! Это наш город!» Собравшиеся скандировали последний слоган, который еще десять лет назад, на первых «Маршах несогласных», стал главным лозунгом российского протеста.

На этот раз и среди выступавших, и среди рядовых участников, было больше, чем обычно, представителей культуры: актриса Ирина Мазуркевич (главная героиня фильма «О бедном гусаре замолвите слово»), кинорежиссер Александр Сокуров, историк Лев Лурье, кино- и театральный режиссер Юрий Мамин, музыкант Михаил Борзыкин и многие другие.

Неожиданностью для всех стало появление на сцене 86-летнего народного артиста России Ивана Краско, который рассказал, что его молодая жена, узнав о его планах пойти на митинг, сказала: «Папа, мне бы ваши проблемы». «Я рад, что вас так много, потому что в основе всего лежат интеллект, культура, душевность и человечность», — сказал он голосом Святогора из мультфильма про «Алешу Поповича».

Со стороны Троицкого моста подошла колонна из сотни человек с большой ярко-желтой растяжкой «Европейскому городу — Европейский университет». Этот негосударственный вуз городские власти пытаются выселить из старинного особняка в центре города. Студенты и преподаватели ходили во время акции по Марсову полю и веселились как могли. «Скажи, чтобы мозги вышли вперед!» — скомандовала коллегам девушка, державшая плакат «Нас ЕУ, а мы крепчаем». Юноша с плакатом, на котором изображен мозг с надписью «Закрывают? Утекай!», послушно вышел вперед. «Нас не приостановишь», — смеялись молодые люди и периодически скандировали: «Прочь руки от науки»!

Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Депутат городского парламента Алексей Ковалев напомнил, что ровно 30 лет назад, 18 марта 1987 года, город встал на защиту исторического здания в самом центре города на Исаакиевской площади — гостиницы «Англетер», которую власти в итоге все же снесли. Тот протест, по словам Ковалева, заложил основы градозащитной деятельности, благодаря которой «следующие десять лет памятники не трогали». Историк Даниил Коцюбинский, который координирует протестные действия, касающиеся РНБ, заявил, что возможный переезд библиотеки из исторического здания на углу Невского проспекта и Садовой улицы — это ее уничтожение.

Сотрудник Пулковской обсерватории Александр Шумилов критиковал руководство старейшего научного центра по наблюдению за небесными телами. «Стройка рядом с обсерваторией уже идет, и вместо вопроса, как прогнать захватчиков, нам говорят: а нужны ли нам вообще эти наблюдения?» — возмущался Шумилов. Он имел поддержку у слушателей. «Это беспредел, где совесть начальников города? Особенно Пулковская обсерватория!» — горячо говорила «Медузе» 79-летняя петербурженка.

Координатор «Открытой России» в Петербурге, оппозиционер Андрей Пивоваров напомнил, что губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко — это человек, который «должен отстаивать интересы горожан, но он таких действий не предпринимает». Оппозиционер уточнил у собравшихся, нужен ли им этот человек в Смольном. «Нет. Губернатора в отставку!» — кричали в ответ.

Режиссер Юрий Мамин рассказал о другой болезненной для петербуржцев истории, про которую почти все уже забыли, — мосте имени президента Чечни Ахмата Кадырова. Затем Мамин проехался по ректорам городских вузов, которые выступали за скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ: «И эти люди называют провокаторами нас!» Раздались поддерживающие эту мысль крики «позор!» и общий свист. «Бог не в храме, бог в душе», — закончил свое выступление режиссер. «Они наворовали столько, что или в патриотизм, или в религиозность», — развел руками мужчина в толпе.

В какой-то момент буквально на мгновение вышло солнце, которого в это время года в Петербурге особенно мало; разумеется, ораторы отреагировали на него как на «знак». Шедшие мимо митинга прохожие делились между собой мыслями о том, что «такой движухи на Марсовом не бывает даже теплым летом», и что «газоны не простят собравшихся». «Сейчас страха ощутимо меньше», — поделился своим ощущением Лев Лурье.

Ближе к концу митинга на него все-таки пришли представители ультраконсервативного «Национально-освободительного движения» (НОД) — несколько человек. «Давай, фоткай героев-предателей», — говорила своему спутнику одна из группы нодовцев. «Поздравляю вас с присоединением Крыма к России!» — весело сказал активист движения, обратившись к толпе, но никто не отреагировал на это с улыбкой.