Власти Петербурга подали иск о выселении Европейского университета

Интерфакс
12:52, 23 января 2017
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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о расторжении договора аренды и выселении Европейского университета из особняка в центре города.

Иск, пояснили представители комитета, подан в связи с несоблюдением вузом «условий договора в части требований по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».

В комитете пообещали не выселять Европейский университет из занимаемых помещений до конца учебного года, чтобы защитить права студентов.

В свою очередь «Фонтанка» сообщает, что власти Санкт-Петербурга в одностороннем порядке расторгли договор аренды с Европейским университетом, заключенный на срок до сентября 2024 года.

Вуз 9 января обжаловал расторжение договора в арбитражном суде. 19 января суд удовлетворил ходатайство вуза об обеспечительных мерах и, как сообщает РАПСИ, запретил проводить регистрационные действия по прекращению аренды здания.

Европейский университет занимает исторический особняк в центре Санкт-Петербурга по адресу: Гагаринская улица, дом 3.
Европейский университет был основан в 1994 году при активном участии первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В настоящий момент в вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся более 200 студентов.
В начале декабря 2016 году Рособорнадзор по решению суда приостановил лицензию Европейского университета на осуществление образовательной деятельности. Вуз, как сообщалось, не устранил в установленный срок нарушения, выявленные ранее в ходе проверки. Арбитражный суд Москвы приостановил действие решения Рособрнадзора о заморозке лицензии Европейского университета. Вскоре после этого Рособрнадзор возобновил действие лицензии.
В апреле 2016 года Рособрандзор приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Европейском университете. Аккредитация была восстановлена через несколько недель после того, как вуз устранил выявленные недостатки.
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