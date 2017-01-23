Власти Петербурга подали иск о выселении Европейского университета

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о расторжении договора аренды и выселении Европейского университета из особняка в центре города.

Иск, пояснили представители комитета, подан в связи с несоблюдением вузом «условий договора в части требований по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».

В комитете пообещали не выселять Европейский университет из занимаемых помещений до конца учебного года, чтобы защитить права студентов.

В свою очередь «Фонтанка» сообщает, что власти Санкт-Петербурга в одностороннем порядке расторгли договор аренды с Европейским университетом, заключенный на срок до сентября 2024 года.

Вуз 9 января обжаловал расторжение договора в арбитражном суде. 19 января суд удовлетворил ходатайство вуза об обеспечительных мерах и, как сообщает РАПСИ, запретил проводить регистрационные действия по прекращению аренды здания.