Правительство не нашло конфликта интересов в назначении сына Рогозина в руководство авиастроительных компаний

Правительство не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина на руководящие посты в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», с которым ознакомился «Дождь».

Рогозин, сообщается в ответе правительства, уведомил руководство о возможном конфликте интересов, в связи с чем, оснований для разбирательства нет.

В «Яблоке», в свою очередь, отметили, что «уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается».

Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин затребовал информацию о возможном конфликте интересов от аппарата президента и направил жалобу в Генпрокуратуру, не предоставившую ответ в установленный законом срок.