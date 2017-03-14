Сын в «Газпроме» или на госслужбе? Знаете ли вы, где работают дети чиновников. Тест

Сын вице-премьера России Дмитрия Рогозина Алексей стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации и будет отвечать в ней за поставки транспортников министерству обороны и органам исполнительной власти. В каком-то смысле это очень удобно: деловые вопросы сын и отец (он курирует в правительстве гособоронзаказ) смогут обсуждать прямо за семейными ужинами. «Медуза» предлагает читателям вспомнить другие «семейные подряды»: среди детей высших чиновников немало топ-менеджеров крупных компаний.