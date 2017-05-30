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Как устроились дети чиновников. И что в этом неправильного Совместный проект «Медузы» и «Трансперенси Интернешнл-Россия»

«Медуза» и «Трансперенси Интернешнл-Россия» представляют совместный проект, посвященный детям высокопоставленных чиновников из администрации президента, правительства и силовых ведомств, а также руководителей госкомпаний. Наше исследование показало, что дети чиновников часто работают в тех же отраслях, которые курируют их родители, либо связаны с ними деловыми интересами. Иногда бизнесом занимаются другие родственники людей, находящихся на госслужбе (например, зять бывшего губернатора Краснодарского края, министра сельского хозяйства Александра Ткачева Роман Баталов занимается сельскохозяйственным бизнесом в регионе, которым руководил его тесть). Попробуйте сами решить, являются ли эти данные признаком конфликта интересов — ситуации, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность чиновника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.